Хорошенький, папина копия: как выглядит подросший сын бывшего мужа Тани Мусульбес

Бывший участник «Дома-2» Виктор Литвинов после развода с Татьяной Мусульбес встретил настоящую любовь — девушку по имени Саша. Пара сыграла свадьбу некоторое время назад и вот уже полтора года счастлива в роли родителей мальчика Елисея.

Виктор Литвинов и его жена Александра не скрывают сына от поклонников и периодически делятся его снимками в своих микроблогах.

Елисей, как отмечают поклонники, растет копией своего папы. Те же карие глаза и улыбка. Малыш очень хорошенький.

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