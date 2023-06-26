Невестка Орбакайте намотала на бедра ткань и сверкнула интимным: прилюдно оголилась

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На минувших выходных Краснова с мужем посетила вечеринку под открытым небом. Жаркое солнце Майами она решила ловить в минимуме одежды. Намотав на бедра юбку, больше похожую на простыню, модель подставила оголенное тело под лучи солнца и на всеобщее обозрение. Люди кругом были одеты куда скромнее.