Невестка Орбакайте намотала на бедра ткань и сверкнула интимным: прилюдно оголилась

Внук Пугачевой, Никита Пресняков, эмигрировал в США, туда же позднее отправилась и его жена Алена Краснова. Девушка стала блогером и демонстрирует свою американскую жизнь в соцсетях, а также щеголяет в нарядах, которые едва прикрывают ее наготу.
Алена Краснова. Фото: соцсети
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На минувших выходных Краснова с мужем посетила вечеринку под открытым небом. Жаркое солнце Майами она решила ловить в минимуме одежды. Намотав на бедра юбку, больше похожую на простыню, модель подставила оголенное тело под лучи солнца и на всеобщее обозрение. Люди кругом были одеты куда скромнее.