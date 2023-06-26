Оголодавшая Рудова позавтракала верблюжьей фекалией в дубайской пустыне: «Я думала, лепешка подгорела»

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда выживает в реалити-шоу.

Наталья Рудова стала участницей нового шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Красотка оказалась в команде звезд, ей предстоит бороться со сборной простых россиян. Но в первую же ночь на долю селебрити выпало испытание — они ночевали в пустыне. Утро тоже оказалось непростым. Нужно было развести костер и приготовить лепешки.

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Вся проблема заключалась в том, что жарить нужно было на верблюжьих фекалиях. И Рудова, пробуя готовность блюда, промахнулась и вкусила несъедобное.

«Я попробовала лепешку, мне кажется, она отдает говном. Может быть, такая история? — запаниковала Рудова и призналась: — Я съела говно верблюда. Сейчас очень много моих ненавистников порадуется. Я думала, она просто подгорела… а кушать очень хотелось».

Сама Рудова отнеслась к произошедшему с юмором. Поскольку знает, что именно смех позволяет легче переносить драмы и тяготы жизни.

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