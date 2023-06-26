Оголодавшая Рудова позавтракала верблюжьей фекалией в дубайской пустыне: «Я думала, лепешка подгорела»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Вся проблема заключалась в том, что жарить нужно было на верблюжьих фекалиях. И Рудова, пробуя готовность блюда, промахнулась и вкусила несъедобное.

«Я попробовала лепешку, мне кажется, она отдает говном. Может быть, такая история? — запаниковала Рудова и призналась: — Я съела говно верблюда. Сейчас очень много моих ненавистников порадуется. Я думала, она просто подгорела… а кушать очень хотелось».

Сама Рудова отнеслась к произошедшему с юмором. Поскольку знает, что именно смех позволяет легче переносить драмы и тяготы жизни.