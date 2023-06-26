Нугуманова в лифе и шортиках раскинулась в шпагате: Волочкова, подвинься

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова много времени проводит не только на льду, но и в спортзале. Красавица обладает точеной фигурой и старается поддерживать ее в тонусе. Немало внимания она уделяет растяжке. И может дать фору любой гимнастке или балерине.

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Свой выходной Елизавета посвятила походу на тренировку. И когда в лифе и шортиках она раскинулась в продольном шпагате, то решила запечатлеть этот момент и показать его подписчикам. Идеальная растяжка изумила поклонников, они даже заметили, что балерина Анастасия Волочкова может позавидовать такому.