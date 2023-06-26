Самбурская оголила бедро и показывает: поклонники в обмороке

Актриса Настасья Самбурская приложила невероятные усилия, чтобы приобрести подтянутую идеальную фигуру. Красавица ежедневно тренируется дома и даже показывает, как это делает, поэтому может себе позволить любые наряды и купальники, от которых кругом голова у поклонников.

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Новое фото Самбурская сделала позируя перед зеркалом. Она нарядилась в эффектное платье с вырезом, в котором показала оголившееся бедро. Кадр вызвал у поклонников бурю восторгов, многие так и признались, что попадали в обморок.