Располневшая жена Прилучного употела на тренажере: муж заставляет худеть

Актриса Зепюр Брутян, известная еще как вторая жена Павла Прилучного, впервые стала мамой. Малышу Микаэлю два месяца, и вдобавок к новому статусу девушка приобрела новые объемы, от которых теперь рьяно избавляется.

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Попытки скрыть формы под новыми оверсайз-вещами не привели к желаемому результату, поэтому Брутян устремилась в спортзал. Чтобы занятия были эффективнее, с собой она берет Павла Прилучного. И под строгим надзором опытного наставника Зепюр усиленно занимается.

Как это бывает, она показала в своем микроблоге. Качая пресс, Брутян уже употела так, что взмолилась: «Спасите!». Но отказываться от тренировок не намерена, поскольку желание вернуть былую легкость и стройность у нее велико.