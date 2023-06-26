Невестка Орбакайте показала незагорелые интимные места, спустив лямочки: стыд потерян

Красавица-жена Никиты Преснякова Алена живет в США с декабря прошлого года. Она улетела туда вслед за мужем, сбежавшим тайно осенью и поселившимся рядом с мамой Кристиной Орбакайте в Нью-Йорке.

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Пока внук Пугачевой пытается зарабатывать, чтобы было на что жить в эмиграции, его жена праздно ходит по вечеринкам или устраивает фотосессии. На этот раз она позировала перед камерой в чересчур откровенном образе. Обычно невестка Орбакайте чуть менее раскрепощена, но сейчас перешагнула новый рубеж.

Облачившись в кожаный топ, невестка Орбакайте позировала для селфи, предъявляя свое декольте прямо в камеру. Лямочки съехали с плеч, топ сполз так, что видно уже незагорелые части тела, но девушке, кажется, только это и нужно – посильнее оголиться.