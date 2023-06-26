Мамин помощник: Фахрийе Эвджен показала, как сынишка от Бурака Озчивита помогает ей стряпать пиццу

Турецкая актриса Фахрийе Эвджен счастлива в браке со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом. Пара воспитывает двоих сыновей, старшему из которых, Карану, недавно исполнилось 4 годика.

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В минувшие Каран показал себя настоящим маминым помощником. Мальчик увлеченно стряпал пиццу, а мама в это время его снимала на камеру. Каран делал начинку, выбирая ингредиенты, и делал это так старательно, что не обращал внимание ни на что.

Каран растет настоящей копией своего знаменитого отца. А вот на кого похож малыш Керем, пока неизвестно – пара скрывает личико пятимесячного крохи.