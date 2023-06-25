Уже ростом с маму: Евгения Феофилактова предстала с повзрослевшим сыном от Антона Гусева в Турции — рослый парень

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова воспитывает сына Даниэля, родившегося в ее браке с Антоном Гусевым. В последнее время папа стал активно общаться с подрастающим наследником, берет его к себе в гости, проводит время в развлекательных центрах.

Но на отдых Даниэль пока ездит исключительно с мамой. В эти дни Женя Феофилактова и Даниэль устроили себе каникулы в живописном месте Турции, небольшом курортном городке Текирове на Средиземном море. В микроблоге Женя Феофилактова поделилась снимком, на котором предстала в компании Даниэля. Мальчик уже догнал по росту свою миниатюрную маму. А ведь ему в декабре исполнится только одиннадцать лет.

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