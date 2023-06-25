Бесстыдство: обвалявшаяся в песке Пынзарь распласталась в гамаке — трусики на завязках, «холмики» вздымаются

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь - обладательница роскошных форм, которые обожает демонстрировать. Делает это Дарья Пынзарь довольно бесстыдно.
В ее микроблоге масса фото, на которых она позирует в бикини, выбирая довольно провокационные ракурсы.
На этот раз Дарья Пынзарь обвалялась в песочке и развалилась в гамаке, демонстрируя свои сочные формы в трусиках на завязках. В кадре видно, как вздымаются груди Дарьи Пынзарь, похожие на «холмики».
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Дарья Пынзарь в трусиках на завязках. Фото: соцсети
Под фото Дарья Пынзарь раскрыла секрет своей красивой фигуры на этом снимке.
«Втягиваем животик и выбираем правильный ракурс», - написала Дарья Пынзарь.