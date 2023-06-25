Роман Костомаров подозревается в неуплате налогов: фигурист задолжал крупную сумму

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с начала января этого года не покидает клинику, где сначала проходил лечение, а затем и реабилитацию.
Пока все поклонники переживали за здоровье Романа Костомарова, выяснилось, что он подозревается в неуплате налогов на довольно крупную сумму.
Как оказалось, Роман Костомаров не уплатил налоги за 2022 год и попал в список должников Федеральной налоговой службы.
За Романом Костомаровым числится долг на сумму 112 тысяч рублей.
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Судя по всему, семье Романа Костомарова сейчас совсем не до этого. Рядом со спортсменом в клинике почти неотлучно находится жена Оксана Домнина, которая помогает Роману Костомарову восстанавливаться.
По материалам kp.ru.