Роман Костомаров подозревается в неуплате налогов: фигурист задолжал крупную сумму

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с начала января этого года не покидает клинику, где сначала проходил лечение, а затем и реабилитацию.

Пока все поклонники переживали за здоровье Романа Костомарова, выяснилось, что он подозревается в неуплате налогов на довольно крупную сумму.

Как оказалось, Роман Костомаров не уплатил налоги за 2022 год и попал в список должников Федеральной налоговой службы.

За Романом Костомаровым числится долг на сумму 112 тысяч рублей.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».