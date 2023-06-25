«Самый милый токсик»: Влад Кадони удивил публичным признанием Саше Черно — нежнее не бывает

У бывшей дважды участницы «Дома-2» Саши Черно двадцать пятого июня день рождения. Эпатажной звезде телестройки исполнилось тридцать лет. В это воскресенье Саша Черно закатила вечеринку по случаю своей круглой даты. На торжество она пригласила друзей по реалити-шоу, а ведущим праздника стал муж Саши Черно Иосиф Оганесян.

С самого утра Саша Черно принимала поздравления с днем рождения. В числе тех, кто поздравил героиню реалити-шоу публично, оказался и экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

В присущей ему ироничной манере Влад Кадони сделал нежное признание Саше Черно.

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