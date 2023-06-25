«Наша эстрада может вынести только одного принца»: известный певец рассказал, как Пугачева порушила его карьеру из-за Киркорова

Певец Игорь Наджиев, у которого есть преданные фанаты, уверен, что поклонников могло быть в разы больше, если бы ему не вставляла палки в колеса Алла Пугачева.
Музыкант вспомнил о том, как шел к победе на музыкальном конкурсе «Ялта-Москва-Транзит» в 1994-м году, но внезапно узнал, что занял всего лишь десятое место.
Как потом рассказали Игорю Наджиеву, не дала ему шанса пробиться Алла Пугачева, которая была в жюри.
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Игорь Наджиев. Фото: Global Look Press
«Все были уверены, что я получу первое место. Я и сам был удивлен результатом. Поэт Михаил Исаевич Танич, один из членов жюри, мне признался тогда: «Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Все было заранее известно». Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачева сказала: «Наша эстрада может только одного «принца», Филиппа Киркорова, вынести. Второму не бывать», - рассказал Игорь Наджиев.
По материалам aif.ru