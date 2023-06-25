«Наша эстрада может вынести только одного принца»: известный певец рассказал, как Пугачева порушила его карьеру из-за Киркорова

Певец Игорь Наджиев, у которого есть преданные фанаты, уверен, что поклонников могло быть в разы больше, если бы ему не вставляла палки в колеса Алла Пугачева.

Музыкант вспомнил о том, как шел к победе на музыкальном конкурсе «Ялта-Москва-Транзит» в 1994-м году, но внезапно узнал, что занял всего лишь десятое место.

Как потом рассказали Игорю Наджиеву, не дала ему шанса пробиться Алла Пугачева, которая была в жюри.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».