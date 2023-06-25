Каролина Севастьянова в полупрозрачной тряпице засветила налитые соком «персики»: такую грудь надо показывать

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 28-летняя Каролина Севастьянова сегодня зарабатывает очки несколько в другом виде деятельности.
Каролина Севастьянова удерживает внимание публики тем, что усердно демонстрирует свое прелестное тело в микроблоге.
Основной контент ее страницы в соцсети - это фото и видео в откровенных нарядах или даже без них.
На этот раз Каролина Севастьянова покрасовалась, накинув на себя полупрозрачную черную тряпицу.
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Позируя в откровенном наряде, Каролина Севастьянова засветила красивую грудь, которая напоминает спелые, налитые соком персики.
Каролина Севастьянова показала грудь. Фото: соцсети