Каролина Севастьянова в полупрозрачной тряпице засветила налитые соком «персики»: такую грудь надо показывать

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 28-летняя Каролина Севастьянова сегодня зарабатывает очки несколько в другом виде деятельности.

Каролина Севастьянова удерживает внимание публики тем, что усердно демонстрирует свое прелестное тело в микроблоге.

Основной контент ее страницы в соцсети - это фото и видео в откровенных нарядах или даже без них.

На этот раз Каролина Севастьянова покрасовалась, накинув на себя полупрозрачную черную тряпицу.

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