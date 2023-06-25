Лара — в платье как у мамы, Лили — спросонья, кудрявая! Мерьем Узерли с дочерьми взялась надувать бассейн

Мерьем Узерли воспитывает двоих дочерей от разных мужчин. Свои отношения актриса из турецкого сериала «Великолепный век» скрывает от поклонников и прессы. При этом Мерьем активно делится свежими снимками с дочерьми. Так, на фото старшая Лара позировала в платье как у мамы, а по младшей Лили было заметно, что малышка только-только проснулась. Волосики ее спутались, вьющиеся пряди еще не расчесывали, сама кроха в пижаме. Но тут же принялась помогать маме и сестре надувать бассейн в игровой.

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