Глазастенькая, копия дедушки Вали: дочка Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка

Галина Юдашкина — единственный ребенок в семье именитого модельера Валентина Юдашкина. Она с детства была окружена заботой в любовью родителей. Валентин Абрамович во всем поддерживал свою наследницу. И даже разглядел ее талант, когда дочь Галина захотела выпускать коллекцию одежды для детей.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Дочка модельера счастлива в браке с Петром Максаковым. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.

Отец Галины Юдашкиной души не чаял во внуках, и конечно же, просто обожал младшенькую. Однако тяжелый недуг, онкозаболевание, с которым боролся модельер, унес его жизнь. Своего дедушку Агата Ариелла будет помнить разве что по фотографиям. При этом малышка как две капли воды похожа на своего именитого деда.