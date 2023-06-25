Глазастенькая, копия дедушки Вали: дочка Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка

Галина Юдашкина — единственный ребенок в семье именитого модельера Валентина Юдашкина. Она с детства была окружена заботой в любовью родителей. Валентин Абрамович во всем поддерживал свою наследницу. И даже разглядел ее талант, когда дочь Галина захотела выпускать коллекцию одежды для детей.
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Дочка модельера счастлива в браке с Петром Максаковым. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.
Отец Галины Юдашкиной души не чаял во внуках, и конечно же, просто обожал младшенькую. Однако тяжелый недуг, онкозаболевание, с которым боролся модельер, унес его жизнь. Своего дедушку Агата Ариелла будет помнить разве что по фотографиям. При этом малышка как две капли воды похожа на своего именитого деда.
Малышка очень похожа и на своих старших братьев — Агата Ариелла глазастенькая, пухлощекая и просто очаровательная малютка.