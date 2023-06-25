Ресницы длинные, волосы собраны в хвостик на макушке: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку — красавица, как и мама

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова периодически радует поклонников, размещая в микроблоге снимки с участием подрастающей дочери от Жени Кузина.
Саша Артемова не показывает лица малышки, но на этот раз развернула девочку к камере так, что ее хорошо видно в профиль. Поклонники Саши Артемовой уверены, что ее дочка - красавица, похожая на свою маму.
У малышки длинные ресницы, а волосы собраны в хвостик на макушке. Саша Артемова любит красиво наряжать дочку. Причем, она не скрывает, что в гардеробе у крошки есть и вещи для мальчиков.
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Дочь Саши Артемовой. Фото: соцсети
«А леди растет не по дням, а по часам. Приехали на шопинг обновить гардероб. Заметила такой момент, что у дочки в гардеробе очень много одежды для мальчиков. У меня как-то с детства нет гендерной принципиальности и всегда нравилась одежда для мальчиков больше, чем для девочек. Особенно какие-нибудь классные стильные кроссы, которые всегда можно было встретить в мужском отделе. А для девочек всегда меня раздражал розовый цвет и обязательное наличие страз или еще чего», - рассказала под фото с дочкой Саша Артемова.