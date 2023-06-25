Ресницы длинные, волосы собраны в хвостик на макушке: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку — красавица, как и мама

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова периодически радует поклонников, размещая в микроблоге снимки с участием подрастающей дочери от Жени Кузина.

Саша Артемова не показывает лица малышки, но на этот раз развернула девочку к камере так, что ее хорошо видно в профиль. Поклонники Саши Артемовой уверены, что ее дочка - красавица, похожая на свою маму.

У малышки длинные ресницы, а волосы собраны в хвостик на макушке. Саша Артемова любит красиво наряжать дочку. Причем, она не скрывает, что в гардеробе у крошки есть и вещи для мальчиков.

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