Губки бантиком, курносый нос, пухлые щечки: уехавшая в США Оксана Ряска засняла крупным планом лицо новорожденного сына

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска в минувшую субботу, 23 июня, вновь стала мамой. В одной из клиник США она родила сына Савву.

Оксана Ряска не стала прятать лицо новорожденного малыша от поклонников, как это делают многие российские знаменитости, а сразу же показала его крупным планом. Молодая мама считает, что ее младенец по имени Савва невероятно красив. И не похож на своего старшего брата Семена. Семен - блондин, а малыш Савва - яркий брюнет.

У крохи курносый носик, губки бантиком и пухлые щечки.

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