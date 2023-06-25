В нежно-нюдовых оттенках, ноготки лопаточкой: Марина Африкантова из «Дома-2» похвасталась маникюром — идеальные ручки

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова - девушка очень ухоженная. Марина Африкантова достаточно зарабатывает для того, чтобы всегда выглядеть красиво и стильно.

Немаловажное значение в создании образа Марины Африкантовой имеет маникюр. Марина Африкантова обожает ухаживать за своими руками, ногти у нее всегда в идеальном состоянии.

Для летних дней Марина Африкантова предпочла выбрать нежный оттенок для ногтей. В телеграм-канале она поделилась снимком, на котором запечатлела свои идеальные наманикюренные пальчики в нежно-нюдовых тонах. Ноготки оформлены лопаточкой, что выглядит очень стильно.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».