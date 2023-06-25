Это вам не у мачехи в гостях! Муцениеце накормила детей Прилучного жареными макаронами: «мамино фирменное блюдо»

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала чаще сниматься в кино. В браке актриса более избирательно относилась к ролям, соглашаясь только на те проекты, которые казались ей наиболее удачными и стоящими. Об этом говорил еще и муж Агаты. Он как-то вскользь упомянул, что ему для зарабатывания денег можно сниматься в любых фильмах, а вот его жене лучше проявить большую придирчивость.

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Вернувшись со съемок Агата Муцениеце побаловала сына Тимофея и дочку Мию своим фирменным блюдом, приготовила для них макароны с сыром.