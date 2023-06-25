Невестка Пугачевой стянула кожаный корсет так, что бюст выпрыгнул: куда смотрит Никита

Жена Никиты Преснякова произвела фурор у себя в личном профиле, оголив прелести на камеру. В stories микроблога красавица-блондинка поделилась селфи, щегольнув сочными прелестями. Невестка Пугачевой так стянула кожаный корсет, что ее бюст едва ли не выпрыгнул из лифа. Поклонники тут же задались вопросом, куда смотрит муж эффектной блондинки, которая без стеснения позирует, примеряя провокационные луки.
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Алена Краснова стянула корсет, обнажив грудь. Фото: соцсети
Судя по геолокации в микроблоге Алены Красновой, она находится в Калифорнии. Ранее модель вместе с мужем Никитой Пресняковым жила на даче Аллы Пугачевой в Малых Бережках под Исторой.