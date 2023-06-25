Клава Кока в поросячьем бикини разлеглась на аквабайке: проскакала по волнам — шикует

Клава Кока с шиком отдыхает на фешенебельном курорте. Хейтеры не устают подмечать, что поп-дива делится в микроблоге всеми моментами своего роскошного отдыха: так, словно хочет поддразнить тех, кому подобные траты и не снились. Похоже, что отдых певица оплачивает сама — зарабатывает Кока прилично и может позволить себе такие дорогие путешествия.

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