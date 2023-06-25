Клава Кока в поросячьем бикини разлеглась на аквабайке: проскакала по волнам — шикует

Клава Кока. Фото: соцсети

Поп-дива похвасталась упитанными бедрами.

Клава Кока с шиком отдыхает на фешенебельном курорте. Хейтеры не устают подмечать, что поп-дива делится в микроблоге всеми моментами своего роскошного отдыха: так, словно хочет поддразнить тех, кому подобные траты и не снились. Похоже, что отдых певица оплачивает сама — зарабатывает Кока прилично и может позволить себе такие дорогие путешествия.

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Клава Кока покаталась на аквабайке. Фото: соцсети

Клава Кока разлеглась на аквабайке, сверкнув в бледно-розовом поросячьем бикини, которое почти сливалось с оттенком ее кожи. Певица выпятила свои упитанные бедра, похваставшись идеальной фигурой. Поклонники так и ахнули от восторга. 

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