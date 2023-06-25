Алсу пожаловалась на грязь в своем окружении: сбежала из страны и недовольна

Алсу восхитилась местной архитектурой и колоритом. В то же время нашла и отрицательные качества у местности. Например, ей не понравилась грязь вокруг, а также некоторые подозрительные личности.

«Все очень красочно и колоритно, интересная архитектура, сотни каналов и красивых мостов, средневековые здания, музеи, но, честно скажу, толпы несколько странных людей и горы мусора на пешеходных улочках немного испортили впечатление», — сказала певица.