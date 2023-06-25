Бузова на пляже приспустила джинсы на бедрах: озорница, стринги торчат — «орех» упитан

Ольга Бузова зажгла на пляже, щегольнув перед камерами. Экс-ведущая «Дома-2» пообещала похудеть перед съемками, намекнув, что успела раздобреть. И следом стянула с себя джинсы, оставшись в стрингах от купальника. Бывшая возлюбленная блогера Давы засняла упругие тылы и упитанный «орешек». Народ так и ахнул от удивления.
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«Я знаю, вы ждали! Сейчас похудею, и будет больше!! Надо срочно 4 кг скинуть.
А Вы похудели к лету?» - обратилась к поклонникам Бузова.
Ольга Бузова стянула джинсы на пляже. Фото: соцсети
Подписчики Ольги Бузовой в микроблоге отметили, что теледиве совершенно не нужно худеть, выглядит она просто восхитительно. Никаких лишних килограммов они не заметили. Фигурка у поп-дивы «сочная», хейтерам на зависть.