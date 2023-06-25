Ирина Пегова на фоне разговоров о ее постаревшем внешнем виде рассказала про плохое зрение

Недавно в своем микроблоге актриса Ирина Пегова рассказала об ухудшении зрения.

Поклонники знаменитости стали переживать. Они думают, что у Пеговой упало зрение на фоне резкого похудения.

Отметим, что скоро Ирине Пеговой исполнится 45 лет. Перед юбилеем Пегова сбросила 15 килограммов. Некоторым поклонникам актрисы показалось такое похудение лишним. Они считали пышные формы Пеговой ее визитной карточкой.

К тому же, поклонники находят связь между похудением Пеговой и ее постаревшим видом. Теперь же фанатов артистки напугало новое сообщение Ирины.

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