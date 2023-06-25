«Ее уволили»: участник «Инь-Ян» раскрыл, почему Юлия Паршута покинула коллектив

Участники группы «Инь-Ян» назвали причину ухода от них певицы Юлии Парашуты.

Оказалось, Паршута стала меняться под влиянием бойфренда. Она решила диктовать свои правила и отказывалась выступать там, где не хотела:

«В 2009 году мы гастролировали по Америке с Полиной Гагариной еще до того, как она стала Полиной Сергеевной, Ира Дубцова там тоже была. Там, собственно, Юля познакомилась со своим молодым человеком, который, я думаю, внес свою лепту в ее уход из группы».

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