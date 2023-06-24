Из блондина стал рыжим, похудел на лицо, глаза прячет под очками: как теперь выглядит чеченский красавец-внук Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте рассекретила местонахождение своего младшего сына, которого родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, Дэни.
Молодой человек давно пропал из соцсетей и не выходил на связь с подписчиками. Как выяснилось, младший внук Аллы Пугачевой Дэни Байсаров сейчас находится в Италии вместе с мамой Кристиной Орбакайте и сестрой Клавой.
«Ну что, ровно через год мы в той же компании в Италии. У нас каникулы, у Клавочки и у Дэнички. Мы вместе, с любовью к вам», - поделилась Кристина Орбакайте.
«Да, да, совместные семейно-итальянские каникулы», - поддержал маму Дэни Байсаров.
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Судя по кадрам, которыми в соцсети поделилась Кристина Орбакайте, Дэни Байсаров за последние несколько месяцев заметно изменился. Его волосы перестали быть льняными, приобретя рыжий оттенок. Глаза Дэни Байсаров прячет под солнцезащитными очками. А лицо внука Аллы Пугачевой стало более худым, чем раньше. Поклонники обратили внимание на эти перемены.
Дэни Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте и сестрой Клавой. Фото: соцсети