Из блондина стал рыжим, похудел на лицо, глаза прячет под очками: как теперь выглядит чеченский красавец-внук Пугачевой

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Судя по кадрам, которыми в соцсети поделилась Кристина Орбакайте, Дэни Байсаров за последние несколько месяцев заметно изменился. Его волосы перестали быть льняными, приобретя рыжий оттенок. Глаза Дэни Байсаров прячет под солнцезащитными очками. А лицо внука Аллы Пугачевой стало более худым, чем раньше. Поклонники обратили внимание на эти перемены.