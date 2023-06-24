Из блондина стал рыжим, похудел на лицо, глаза прячет под очками: как теперь выглядит чеченский красавец-внук Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Стало известно, где находится пропавший внук Аллы Пугачевой Дэни Байсаров.

Певица Кристина Орбакайте рассекретила местонахождение своего младшего сына, которого родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, Дэни.

Молодой человек давно пропал из соцсетей и не выходил на связь с подписчиками. Как выяснилось, младший внук Аллы Пугачевой Дэни Байсаров сейчас находится в Италии вместе с мамой Кристиной Орбакайте и сестрой Клавой.

«Ну что, ровно через год мы в той же компании в Италии. У нас каникулы, у Клавочки и у Дэнички. Мы вместе, с любовью к вам», - поделилась Кристина Орбакайте.

«Да, да, совместные семейно-итальянские каникулы», - поддержал маму Дэни Байсаров.

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Судя по кадрам, которыми в соцсети поделилась Кристина Орбакайте, Дэни Байсаров за последние несколько месяцев заметно изменился. Его волосы перестали быть льняными, приобретя рыжий оттенок. Глаза Дэни Байсаров прячет под солнцезащитными очками. А лицо внука Аллы Пугачевой стало более худым, чем раньше. Поклонники обратили внимание на эти перемены.

Дэни Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте и сестрой Клавой. Фото: соцсети

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