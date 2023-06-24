«Близимся к уверенной цифре»: новая избранница Антона Гусева из «Дома-2» рассекретила дату знакомства

Избранница бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева Яна рассекретила, когда начался их роман. Если верить девушке, то в конце июля прошлого года, то есть уже после развода Антона Гусева с Викторией Романец.

Совсем скоро влюбленные отметят первую годовщину знакомства. А весь этот год Антон Гусев и Яна устраивали праздник каждый месяц.