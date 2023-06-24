«Близимся к уверенной цифре»: новая избранница Антона Гусева из «Дома-2» рассекретила дату знакомства

Избранница бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева Яна рассекретила, когда начался их роман. Если верить девушке, то в конце июля прошлого года, то есть уже после развода Антона Гусева с Викторией Романец.
Совсем скоро влюбленные отметят первую годовщину знакомства. А весь этот год Антон Гусев и Яна устраивали праздник каждый месяц.
«Вчера отмечали нашу маленькую дату, ну, как маленькую, близимся к первой уверенной цифре. Меня многие спрашивают: «Зачем мы отмечаем каждый месяц?»
Ну, во-первых, это как минимум классно, как мне кажется. Далеко не для каждого мужчины важны подобные даты и мне безумно приятно, что для моего это ценно, каждый месяц со мной.
И, я считаю, что каждая, ну, каждая…девушка в душе бы тоже хотела праздника, и для этого совсем не обязателен «большой» повод. Спасибо, любимый, тебе за эти 11 месяцев, за твою любовь, заботу, нежность, поддержку во всем, очень тебя люблю и ценю», - призналась публично избранница Антона Гусева.
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Напомним, до встречи с Яной Антон Гусев был дважды женат, оба раза - на героинях «Дома-2». Первой женой Гусева была Женя Феофилактова, второй - Виктория Романец.