Ставшая блондинкой Либерж Кпадону распластала сочное тело на кровати: грудь налитая, мощные ягодицы

Участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону - дама весомых достоинств. Либерж Кпадону обладает пышными женственными формами, обожает их подчеркивать и всячески демонстрировать.
На этот раз она устроила провокацию. Либерж Кпадону поделилась кадрами, запечатлевшими ее лежащей на кровати. Либерж буквально распластала свое сочное тело на ложе.
Одета Либерж Кпадону в обтягивающую блузку и плотно обхватившие ее ягодицы джинсы. В кадре видны налитая грудь Либерж Кпадону и мощные бедра и ягодицы.
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Либерж Кпадону и ее сочные формы. Фото: скрин соцсети
Напомним, вновь придя на телестройку, Либерж Кпадону сменила имидж. Она перекрасила свои курчавые локоны в светлый тон, став блондинкой.