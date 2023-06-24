Ставшая блондинкой Либерж Кпадону распластала сочное тело на кровати: грудь налитая, мощные ягодицы

Участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону - дама весомых достоинств. Либерж Кпадону обладает пышными женственными формами, обожает их подчеркивать и всячески демонстрировать.

На этот раз она устроила провокацию. Либерж Кпадону поделилась кадрами, запечатлевшими ее лежащей на кровати. Либерж буквально распластала свое сочное тело на ложе.

Одета Либерж Кпадону в обтягивающую блузку и плотно обхватившие ее ягодицы джинсы. В кадре видны налитая грудь Либерж Кпадону и мощные бедра и ягодицы.

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