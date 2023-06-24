«Взял и свалил»: коллега обвинил Сергея Гармаша в позорном бегстве из театра «Современник»

Один из самых известных актеров «Современника», звезда фильмов «Олигарх», «Страна глухих» и других, Сергей Юшкевич вспомнил историю четырехлетней давности.

Он осудил артиста Сергея Гармаша за уход из «Современника» после смерти худрука театра, режиссера Галины Волчек. Сергей Юшкевич назвал демарш Гармаша позорным и малодушным бегством. Ведь все шло к тому, что Сергей Гармаш должен был стать во главе театра. Но в последний момент, вероятно, испугался ответственности.

В итоге, на эту должность был назначен Борис Рыжаков. Но артисты «Современника» по-прежнему считают, что этого могло бы не случиться, прояви тогда Сергей Гармаш решительность и последовательность.

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