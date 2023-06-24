«Взял и свалил»: коллега обвинил Сергея Гармаша в позорном бегстве из театра «Современник»

Один из самых известных актеров «Современника», звезда фильмов «Олигарх», «Страна глухих» и других, Сергей Юшкевич вспомнил историю четырехлетней давности.
Он осудил артиста Сергея Гармаша за уход из «Современника» после смерти худрука театра, режиссера Галины Волчек. Сергей Юшкевич назвал демарш Гармаша позорным и малодушным бегством. Ведь все шло к тому, что Сергей Гармаш должен был стать во главе театра. Но в последний момент, вероятно, испугался ответственности.
В итоге, на эту должность был назначен Борис Рыжаков. Но артисты «Современника» по-прежнему считают, что этого могло бы не случиться, прояви тогда Сергей Гармаш решительность и последовательность.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Сам я вообще не из тех людей, которые бегут с корабля. Как Гармаш сбежал, например, из «Современника». Уж кто-кто, а Гармаш должен был остаться и отстаивать позиции и основы театра перед Рыжаковым. А он просто взял и свалил», - сказал Сергей Юшкевич.
По материалам kp.ru.