Оксана Ряска из «Дома-2» вновь стала мамой в США: первое фото новорожденного — чернявый и кудрявый

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска сообщила прекрасную новость поклонникам. Накануне, 23 июня, в 11 утра она родила второго сына. Роды прошли в одной из клиник Америки. В эту страну Оксана Ряска уехала на ПМЖ больше четырех лет назад.
«Добро пожаловать в новый мир, Савва, наш любимый второй сын!» - написала Оксана Ряска.
Она не сообщила параметров новорожденного сына, но зато показала его фото. Молодая мама дала понять, что от того, каким красавчиком родился Савва.
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Новорожденный сын Оксаны Ряски. Фото: соцсети
«Боже, каких я родила красивых сыновей. Это - тот случай, когда смешение разных кровей привело к такому чуду! Старший - блондин кудрявый с голубыми глазами, а младший - чернявый, кудрявый и огромные карие глаза», - поделилась Оксана Ряска.
Напомним, старшему сыну Оксаны Ряски Семену нет еще и двух лет. Малыш появился на свет в июле 2021 года.