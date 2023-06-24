Оксана Ряска из «Дома-2» вновь стала мамой в США: первое фото новорожденного — чернявый и кудрявый

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска сообщила прекрасную новость поклонникам. Накануне, 23 июня, в 11 утра она родила второго сына. Роды прошли в одной из клиник Америки. В эту страну Оксана Ряска уехала на ПМЖ больше четырех лет назад.

«Добро пожаловать в новый мир, Савва, наш любимый второй сын!» - написала Оксана Ряска.

Она не сообщила параметров новорожденного сына, но зато показала его фото. Молодая мама дала понять, что от того, каким красавчиком родился Савва.

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