«Они – копия папы»: раскрыта внешность сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в минувший четверг, 22 июня, отметили радостное событие - их сыновьям-близнецам исполнилось по девять месяцев.

Юлия Ефременкова разместила в Сети профессиональное фото, на котором запечатлена с Мондезиром и сыновьями. Мальчики, как обычно, к камере были развернуты спинами. Родители отчаянно скрывают от поклонников лица малышей.

«Любимые, сегодня вам 9 месяцев. Я смотрю на вас и до сих пор не верю, что Господь наградил меня таким счастьем! Вас невозможно не любить, вы настолько сладкие мальчики, что вами очаровываются абсолютно все», - написала в микроблоге Юлия Ефременкова.

Ее тут же спросили, по какой неведомой причине она не показывает лица детей.

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