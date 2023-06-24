Где на самом деле сейчас находится Петр Чернышов - муж Заворотнюк

Поклонники известного российского фигуриста Петра Чернышова переполошились. Спортсмен каждый год принимал участие в ледовых шоу Татьяны Навки, в а этот раз в проекте он не появился.

Люди тут же предположили, что Петр находится рядом с тяжело больной Анастасией Заворотнюк. Вдруг, ей стало хуже…

Однако хореограф Татьяны Навки Никита Михайлов объяснил, куда на самом деле пропал супруг звезды «Моей прекрасной няни».

«Петр занят в другом проекте, выступает в шоу на роликах, которое проходит в Москве. Зимой вы наверняка их увидите вместе с Татьяной Навкой, а летом просто есть разные проекты», - заявил он.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».