«У меня нет выбора»: став мамой, Дженнифер Лоуренс изменила отношение к папарацци

В 2022 году звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» Дженнифер Лоуренс родила своего первенца. Родители дали мальчику имя Сай. Это событие круто поменяло отношение актрисы ко многим вещам в жизни, в том числе и к вездесущим папарацци, преследующим звезд на каждом углу.

В новом интервью знаменитая блондинка рассказала, что во время беременности сильно беспокоилась о назойливых фотографах.

«За мной охотились папарацци, и я думала: «И почему это я, черт возьми, не должна сорваться на этих парней, когда они фотографируют моего ребенка, — цитирует актрису журнал Interview. – Но затем он появился на свет, и я понял, что моя энергия важнее для него, чем что-либо еще». «Так, если он чувствует, что я беспокоюсь перед выходом из дома или злюсь, когда мы на улице, это влияет на него. Так что на самом деле все случилось наоборот: я стала немного более спокойной и расслабленной во время фотографирования, потому что у меня все равно нет выбора». «Ты просто должна принять это, сделать глубокий вдох и идти. Я не хочу, чтобы сын унаследовал тревогу и гнев, которые есть у меня».

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Добавим, что 23 июня Лоуренс выпустила свой новый фильм – комедию «Без обид».