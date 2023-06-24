Звезда сериала «СашаТаня» Баранова: «Я была тихая, забитая девочка, которую били»

У актрисы Ларисы Барановой, известной зрителю по роли подруги главной героини сериала «СашаТаня», было непростое детство. Будущую звезду экрана травили сверстники, унижали и в целом обходились с ней плохо — доходило даже до драк.

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«Я была тихая, забитая девочка, которую били. Буллинг – это про меня. Меня, например, травили из-за того, что я не очень хорошо одевалась и была очень худой в школе. И еще я нестандартно мыслила», — выдала причины издевательств Баранова.

По ее мнению, перенесшие травлю дети вырастают закомплексованными и забитыми, но, к счастью, не в ее случае.

«Никаких комплексов я не приобрела после этого. Я, наоборот, благодарна этим людям. А справиться с проблемами мне помогали мама и папа. На одноклассников в итоге я не обиделась, но не общаюсь с ними», — поделилась звезда.

По материалам «МК».