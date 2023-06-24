Костомаров отказался работать с психологом — специалисты бьют тревогу

Роман Костомаров отказался от психотерапии, которая ему была показана в связи с ухудшившимся после ампутаций состоянием. Психологическая составляющая вызывала опасения у специалистов, по этой причине атлету и были предложены сеансы терапии. Нехотя, но фигурист согласился.

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Формирование правильного настроя у олимпийского чемпиона завершилось, едва начавшись. Весной Костомаров прошел два занятия с психологом, после чего отказался от помощи.

Терапию прекратили, однако психологическое состояние фигуриста до сих пор вызывает тревогу у специалистов. А на днях у спортсмена случился нервный срыв.

В настоящее время Костомарову подбирают модель протезов. Сначала спортсмен будет носить механические, а затем бионические руки и ноги. При этом, подготовка к протезированию верхних конечностей займет больше времени, чем нижних.

По материалам «Известий»