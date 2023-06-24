«Рецепты с черной икрой и лангустинами?»: Решетова резко ответила тем, кто раскритиковал ее блюдо из дешевых ингредиентов

В ответ на это Анастасия заявила, что готовила из продуктов, доступных для ее аудитории:

«Мои хорошие, а вы хотите, чтобы я для своей аудитории выкладывала рецепты с черной икрой и лангустинами? Давайте будем честными. В России не каждый будет покупать банку с мясом краба за 10 тысяч рублей, чтобы сделать безуглеводные тако. Я думаю о людях в первую очередь и о том, чтобы рецепты были максимально простыми. P.S. Рецепт с мясом краба уже тоже наготове, конечно. Будет по-всякому».