«Рецепты с черной икрой и лангустинами?»: Решетова резко ответила тем, кто раскритиковал ее блюдо из дешевых ингредиентов

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – опубликовала в личном микроблоге рецепт низкокалорийного блюда с крабовыми палочками. И взамен знаменитость получила насмешки.
Поклонники Решетовой не ожидали, что богатая модель питается дешевыми крабовыми палочками.
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«Вот это одна из моих любимых закусок. В моем случае я делаю тако острыми за счет добавления перца чили и специй. Быстро, вкусно и низкоуглеводно», – с улыбкой на лице отметила Решетова в своем микроблоге.
«Крабовые палочки! Это все, что нужно знать о люксовой жизни Насти», – посмеялись подписчики Решетовой.
В ответ на это Анастасия заявила, что готовила из продуктов, доступных для ее аудитории:
«Мои хорошие, а вы хотите, чтобы я для своей аудитории выкладывала рецепты с черной икрой и лангустинами? Давайте будем честными. В России не каждый будет покупать банку с мясом краба за 10 тысяч рублей, чтобы сделать безуглеводные тако. Я думаю о людях в первую очередь и о том, чтобы рецепты были максимально простыми. P.S. Рецепт с мясом краба уже тоже наготове, конечно. Будет по-всякому».