80-летний Харрисон Форд ответил на вопрос, когда уйдет на пенсию

В июле голливудскому актеру Харрисону Форду исполнится уже 81 год. Однако артист недавно выпустил новый блокбастер «Индиана Джонс и Колесо судьбы» и комедийный сериал «Терапия». А на 2024 год у него запланированы два кинорелиза от студии Marvel.

На днях ветеран кино появился в шоу на канале CNN, где его спросили – а не пора ли на пенсию? Актер ответил, что даже не думает об этом.

«Нет, нет. Я плохо себя чувствую, когда у меня нет работы, — признался он. — Я просто люблю работать. Мне нравится чувствовать себя полезным. Это мой Джонс, и я хочу… Я хочу быть полезным».

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По словам Форда, он открыт для новых ролей. Настоящий трудоголик.