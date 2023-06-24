Молодые и улыбающиеся: жена Эмина показала красавицу-сестру в день ее рождения

Возлюбленная артиста Эмина Агаларова показала, как выглядит ее сестра Олеся.
Алена Гаврилова поздравила любимую сестру.
«С днем рождения, моя! Будь счастлива и любима!», – написала Гаврилова в личном микроблоге.
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Олеся отпраздновала день рождения вечеринкой в столичном ресторане. Поздравить именинницу, помимо звездной сестры, приехали подруги. Олеся позировала для праздничных фото в женственном костюме. Олеся выбрала летние топ и юбку-миди с цветочным принтом, а также серебристые босоножки.
Алена Гаврилова с сестрой. Фото: соцсети
Сама Гаврилова танцевала на празднике сестры в лаконичном белом костюме под исполнение Кети Топурии, солистки группы «А’Студио».