Самбурская облекла прелести в монокини с дырявым декольте: и плещется в бассейне

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

От нового фото поклонники в восторге.

Актриса Настасья Самбурская поделилась в соцсетях новыми снимками из бассейна. Звезда сериала «Универ» позировала в воде, облачившись в монокини оригинального кроя. Черный купальник с отверстиями в зоне декольте красиво подчеркнул пышные прелести, а крошечный низ едва прикрыл интимное.

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Подписчики Настасьи не сдержались в комментариях от восторгов, лестные эпитеты в адрес звезды продолжают сыпаться с завидной скоростью.

«Вау!», «Очаровательная и волшебно грациозная!», «Красотка», «Какая женщина», «Офигенная!», «Нереальная», «Шикарная», - пишут в комментариях.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

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