Самбурская облекла прелести в монокини с дырявым декольте: и плещется в бассейне

Актриса Настасья Самбурская поделилась в соцсетях новыми снимками из бассейна. Звезда сериала «Универ» позировала в воде, облачившись в монокини оригинального кроя. Черный купальник с отверстиями в зоне декольте красиво подчеркнул пышные прелести, а крошечный низ едва прикрыл интимное.
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Подписчики Настасьи не сдержались в комментариях от восторгов, лестные эпитеты в адрес звезды продолжают сыпаться с завидной скоростью.
«Вау!», «Очаровательная и волшебно грациозная!», «Красотка», «Какая женщина», «Офигенная!», «Нереальная», «Шикарная», - пишут в комментариях.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети