Новости шоу-бизнеса: Капаклы расстался с Мусульбес, Гурцкая пропала, сын Сенчуковой и Рыбина развелся

Капаклы расстался с Мусульбес

Роман Капаклы, изменивший жене Марине Африкантовой с Татьяной Мусульбес, вышел на связь после длительного затишья. Мужчина подтвердил догадки подписчиков в соцсетях – они с Татьяной расстались.

Сын Сенчуковой и Рыбина развелся

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий развелся с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Как оказалось, парень уже нашел новую любовь.

Гурцкая пропала

Диана Гурцкая после смерти мужа пропала со всех радаров. Артистка не выходит на связь – ей никто не может дозвониться, сообщила Алена Кравец.