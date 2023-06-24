Почему от Пугачевой отвернулись друзья, раскрыл продюсер: не в эмиграции дело

Продюсер Александр Герасимов объяснил, почему сегодня от уехавшей из страны Аллы Пугачевой отвернулись даже друзья. Тот же Филипп Киркоров, который год назад рьяно защищал Примадонну и ее пятого мужа, отрекся от звезд и уверяет, что ему «неведомо, что творит эта пара».

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На Пугачеву точили зуб очень давно, считает Герасимов. Он сайту mk.ru пояснил, что отъезд Примадонны из страны стал поводом спустить на нее всех собак. И причина в зависти.

«Про все заслуги Аллы в один момент забыли. Все ее звездные подружки великие, которые взасос целовали ее, резко отвернулись. Звезды не могут простить ее успеха и славы. Алла уехала, а о ней говорят. А они все здесь, да никому не нужны», - объяснил продюсер.

Сегодня Примадонна, напомним, живет в Израиле, куда переехала год назад с семьей.