Юлия Михалкова стиснула бюст в кожаном корсете: поклонники в обмороке

Юлия Михалкова недолго томила в ожидании новых фотографий свою онлайн-публику. Экс-звезда «Уральских пельменей» обещала контент и сдержала слово. При виде снимков красавицы в кожаном корсете у поклонников сперло дыхание.

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Подписчики полюбовались снимками Михалковой, которая позировала в непривычном для себя образе. Она облачилась в тесный кожаный корсет, в котором бюсту звезды оказалось явно тесновато. Однако, желаемый эффект был достигнут - в комментариях восторженно купают любимицу в комплиментах.