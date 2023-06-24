«Развелись уже давно»: Наталья Сенчукова выступила с заявлением

Певица Наталья Сенчукова сделала заявление о разводе своего сына Василия от Виктора Рыбина. Звездный наследник состоит в отношениях уже с другой девушкой. Поклонники задаются резонным вопросом: что произошло и когда он успел развестись с женой?

«Сказки не случилось. Вася и Даша развелись уже достаточно давно, видимо, брак что-то нарушил. Может, уже до свадьбы существовали какие-то проблемы. Видимо, была какая-то трещина, которая потом, к сожалению, стала увеличиваться», - рассказала мать Василия, Наталья Сенчукова.

Свадьбу с Дарьей Алябьевой Василий Рыбин сыграл в 2022 году, вместе они были со школьной скамьи. Однако официальный брак продлился меньше года. Сейчас парень счастлив с 19-летней блондинкой по имени Лера.

По материалам сайта kp.ru