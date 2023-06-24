Волочкова в розовом бикини щегольнула фигурой: звезда в бане

Балерина Анастасия Волочкова обожает ходить в бане. Парится она как полагается: с парком, вениками и купелью. Сейчас ее парная на ремонте, поэтому она вынуждена ходить в общественные.

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Неподалеку от своего особняка Анастасия Облюбовала одно заведение, в которое наведалась накануне в очередной раз. артистка не показала, с кем пришла, зато продемонстрировала себя в интерьерах заведения. Она предстала в розовом бикини, прислонившись к стене, продемонстрировав стройную и подтянутую фигуру всем на зависть.