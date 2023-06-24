Располневшая жена Прилучного пережила новый приступ: «Я уже на стенку лезу»

Недавно родившая жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, пожаловалась в соцсетях на самочувствие. Новоиспеченная мамочка пережила новый приступ – у нее аллергия, и ситуация обострилась из-за тополиного пуха.

«Много нас аллергиков? Как бороться? Я уже на стенку лезу», - пожаловалась в соцсетях звезда.

Брутян переживает, что болезнь неизлечимая, и как снизить риск приступов, не знает. К тому же, она является кормящей, и не каждое лекарство подходит в такой важный период материнства. Напомним, родила актриса в апреле, сына назвали Микаэлем. После родов фигура звезды изменилась, и она пытается всячески вернуться прежнюю форму.

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