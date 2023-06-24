74-летняя Пугачева с челочкой предстала на новом селфи в Израиле: народ ахнул, увидев результат новой пластики

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Ее называют легендарной исполнительницей. Но вот уже около года она находится в Израиле. Там певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Именно они скрашивают ее вечера, пока Максим Галкин* ездит по гастролям. Также она видится с друзьями и поправляет здоровье. Не так давно фанаты были поражены, когда лицо звезды раздуло словно от филлеров.
А накануне Алла Борисовна посетила концерт Максима Леонидова. Она решила сделать селфи прямо в зале. Артистка показала последствия очередного вмешательства в свою внешность. На свежем фото видно, что она увеличила губы.74-летняя артистка сфотографировалась вместе с певцом, расхвалив его выступление.
«Спасибо Максиму Леонидову за чудесный вечер, за потрясающую атмосферу добра и взаимопонимания, за любимые нестареющие песни. Браво!» – написала она в Сети.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Когда Пугачева делала селфи, то выпятила губы «уточкой». Поклонники это сразу заметили и решили, что она прибегла к услугам косметолога.
«До концерта Леонидова Пугачева, видимо, побывала у отличного хирурга. Выглядит лучше, чем при жизни Андрея Миронова», «Что с губами?», «Губы, похоже, накачанные», - стали писать в Сети.
Сама артистка ранее не раз опровергала слухи о пластике. Однако поклонники уверены, что такой ровной кожи и моложавой внешности точно не может быть без помощи специалистов, об этом пишет KP.ru.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Максим Леонидов. Фото: соцсети звезды