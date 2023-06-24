74-летняя Пугачева с челочкой предстала на новом селфи в Израиле: народ ахнул, увидев результат новой пластики

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна появилась на концерте Максима Леонидова. Поклонники были удивлены тому, как выглядит звезда.

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Ее называют легендарной исполнительницей. Но вот уже около года она находится в Израиле. Там певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Именно они скрашивают ее вечера, пока Максим Галкин* ездит по гастролям. Также она видится с друзьями и поправляет здоровье. Не так давно фанаты были поражены, когда лицо звезды раздуло словно от филлеров. 

А накануне Алла Борисовна посетила концерт Максима Леонидова. Она решила сделать селфи прямо в зале. Артистка показала последствия очередного вмешательства в свою внешность. На свежем фото видно, что она увеличила губы.74-летняя артистка сфотографировалась вместе с певцом, расхвалив его выступление.

«Спасибо Максиму Леонидову за чудесный вечер, за потрясающую атмосферу добра и взаимопонимания, за любимые нестареющие песни. Браво!» – написала она в Сети. 

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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды

Когда Пугачева делала селфи, то выпятила губы «уточкой». Поклонники это сразу заметили и решили, что она прибегла к услугам косметолога.  

«До концерта Леонидова Пугачева, видимо, побывала у отличного хирурга. Выглядит лучше, чем при жизни Андрея Миронова», «Что с губами?», «Губы, похоже, накачанные», - стали писать в Сети. 

Сама артистка ранее не раз опровергала слухи о пластике. Однако поклонники уверены, что такой ровной кожи и моложавой внешности точно не может быть без помощи специалистов, об этом пишет KP.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Алла Пугачева и Максим Леонидов. Фото: соцсети звезды

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