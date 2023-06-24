74-летняя Пугачева с челочкой предстала на новом селфи в Израиле: народ ахнул, увидев результат новой пластики

Когда Пугачева делала селфи, то выпятила губы «уточкой». Поклонники это сразу заметили и решили, что она прибегла к услугам косметолога.

«До концерта Леонидова Пугачева, видимо, побывала у отличного хирурга. Выглядит лучше, чем при жизни Андрея Миронова», «Что с губами?», «Губы, похоже, накачанные», - стали писать в Сети.

Сама артистка ранее не раз опровергала слухи о пластике. Однако поклонники уверены, что такой ровной кожи и моложавой внешности точно не может быть без помощи специалистов, об этом пишет KP.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.