Пресняков и Подольская вышли на прогулку с подросшими сыновьями в Испании: старший — копия отца, а младший — мамы

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. После «Фабрики звезд» она не перестает выпускать новые песни и клипы. Также артистка обрела счастье в личной жизни. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым больше 10 лет. У них подрастают сыновьям: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван. Недавно пара устроила отпуск, уехав в Испанию.
На этот раз Наталья каждый день ходит на пляж и загорает. С ней веселится сестра-двойняшка Юлиана. Но недавно певица стала делится кадрами с мужем. Они устраивают свидания, чтобы подогреть страсть. А 23 июня супруги вышли на променад с детьми. Подольская облачилась в платье-сорочку салатового цвета, подчеркнув стройные ноги. А все мальчики были в шортах. Пресняков взял на руки младшего сына, а Артемия стоял рядом.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в 41 год. Другие поразились тому, как старший сын похож на папу, а младший — на маму. «Вы просто космические! Такие классные и влюбленные!», «Артемий так вырос! Еще больше похож на папу», «Этот очаровательны блондин в мамину породу», «Ох, какие! Ножки красивые», — стали писать в Сети.