Пресняков и Подольская вышли на прогулку с подросшими сыновьями в Испании: старший — копия отца, а младший — мамы

На этот раз Наталья каждый день ходит на пляж и загорает. С ней веселится сестра-двойняшка Юлиана. Но недавно певица стала делится кадрами с мужем. Они устраивают свидания, чтобы подогреть страсть. А 23 июня супруги вышли на променад с детьми. Подольская облачилась в платье-сорочку салатового цвета, подчеркнув стройные ноги. А все мальчики были в шортах. Пресняков взял на руки младшего сына, а Артемия стоял рядом.

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