«Быстрый и очень вкусный»: Зепюр Брутян поделилась рецептом блюда, которым балует Павла Прилучного

Прямо на кухне Брутян стала готовить традиционную итальянскую закуску-антипасто с соусом песто. Она сначала мелко нарезала красный лук, потом измельчила на мелкие кубики помидоры. Актриса смешала лук и помидоры, полив их оливковым маслом.

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Затем она приготовила листья салата и стала на хлеб намазывать соус песто. Поверх хлеба с соусом Зепюр разложила зелень, а потом уже получившуюся смесь с помидорами. Сверху она украсила блюдо устричным соусом.