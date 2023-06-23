«Быстрый и очень вкусный»: Зепюр Брутян поделилась рецептом блюда, которым балует Павла Прилучного

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце два года держался в тени и почти не вел соцсети. Однако теперь он счастлив в браке с Зепюр Брутян. Она стала выходить с ним в свет, а недавно у пары родился сын Микаэль. Пока избранница звезды находится в декретном отпуске, она занимается хозяйством, а также готовит. Актриса с армянскими корнями решила показать, чем балует супруга.
Прямо на кухне Брутян стала готовить традиционную итальянскую закуску-антипасто с соусом песто. Она сначала мелко нарезала красный лук, потом измельчила на мелкие кубики помидоры. Актриса смешала лук и помидоры, полив их оливковым маслом.
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Затем она приготовила листья салата и стала на хлеб намазывать соус песто. Поверх хлеба с соусом Зепюр разложила зелень, а потом уже получившуюся смесь с помидорами. Сверху она украсила блюдо устричным соусом.
«Быстрый и очень вкусный перекус. Брускетта с соусом песто», – написала жена Прилучного.
К слову, актер души не чает в возлюбленной. Он почти каждый день одаривает ее цветами и приносит домой подарки. также Павел помогает ей с заботами о ребенке и доме.