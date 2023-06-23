Савельева засняла своего подросшего сына на морском побережье в Израиле: только четыре года, а уже такой большой

Поклонники восхищаются тем, какая идиллия царит дома у звезды. Пара живет в Москве, а также ездит в Израиль. Уже несколько месяцев они находятся на Средиземном море. На этот раз Савельева засняла, как наследник занимается на тренажере прямо на побережье. Леон был в шортах и футболке. Он старательно нажимал на педали.

«После мороженого в тренажерный зал», – написала звезда.

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