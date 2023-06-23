Савельева засняла своего подросшего сына на морском побережье в Израиле: только четыре года, а уже такой большой

Саша Савельева уже давно стала известной персоной. Она много лет выступает на сцене. Бывшая солистка группы «Фабрика» живет в браке с Кириллом Сафоновым. Она долгое время не думала о детях, но потом родила сына Леона, который стал для пары долгожданным. До сих пор супруги скрывают его лицо, хотя малышу уже четыре года.
Поклонники восхищаются тем, какая идиллия царит дома у звезды. Пара живет в Москве, а также ездит в Израиль. Уже несколько месяцев они находятся на Средиземном море. На этот раз Савельева засняла, как наследник занимается на тренажере прямо на побережье. Леон был в шортах и футболке. Он старательно нажимал на педали.
«После мороженого в тренажерный зал», – написала звезда.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик сильно подрос. Фанатам давно не терпится увидеть, на кого похож наследник пары. Они уверены, что он растет настоящим красавцем. Напомним, что у Сафонова есть дочка от прошлых отношений, которая уже вышла замуж и живет самостоятельно.